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23 أيار 2022 - 16:15
23/05/2022 16:15:34
عون لـ"عشرين 30": أي خطة تعافي تستثني الدولة من المسؤولية تأتي على حساب المودعين والدولة بامكانها المساهمة بكل ما لديها: أملاكها ومؤسساتها ومواردها
عون لـ"عشرين 30": أي خطة تعافي تستثني الدولة من المسؤولية تأتي على حساب المودعين والدولة بامكانها المساهمة بكل ما لديها: أملاكها ومؤسساتها ومواردها
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