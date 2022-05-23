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23 أيار 2022 - 16:15
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عون لـ"عشرين 30": أي خطة تعافي تستثني الدولة من المسؤولية تأتي على حساب المودعين والدولة بامكانها المساهمة بكل ما لديها: أملاكها ومؤسساتها ومواردها

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عون لـ&quot;عشرين 30&quot;: أي خطة تعافي تستثني الدولة من المسؤولية تأتي على حساب المودعين والدولة بامكانها المساهمة بكل ما لديها: أملاكها ومؤسساتها ومواردها
Lebanon News
 
 
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