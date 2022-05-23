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23 أيار 2022 - 16:40
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منظمة الصحة العالمية: "جدري القردة" لن يتحول لوباء مثل "كورونا" لأننا نمتلك اللقاح

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منظمة الصحة العالمية: &quot;جدري القردة&quot; لن يتحول لوباء مثل &quot;كورونا&quot; لأننا نمتلك اللقاح
Lebanon News
 
 
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