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23 أيار 2022 - 16:40
23/05/2022 16:40:38
منظمة الصحة العالمية: "جدري القردة" لن يتحول لوباء مثل "كورونا" لأننا نمتلك اللقاح
منظمة الصحة العالمية: "جدري القردة" لن يتحول لوباء مثل "كورونا" لأننا نمتلك اللقاح
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