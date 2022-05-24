آخر الأخبار
24 أيار 2022 - 14:47
24/05/2022 14:47:07
حبشي لـ "حوار المرحلة": بعد حصولنا على كل المستندات سنقدم المخالفات لهئية الاشراف على الانتخابات لكن ليس لدي أمل بالوصول إلى نتيجة مع القضاء
حبشي لـ "حوار المرحلة": بعد حصولنا على كل المستندات سنقدم المخالفات لهئية الاشراف على الانتخابات لكن ليس لدي أمل بالوصول إلى نتيجة مع القضاء
Lebanon, news ,lbci ,أخبار المرحلة,حوار,quot,حبشي,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً