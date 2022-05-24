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24 أيار 2022 - 15:06
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حبشي لـ "حوار المرحلة": حزب الله هو من يمسك بالقرار الفعلي ومن يدير اللعبة في كل الفريق الاخر وما عداه هم مجرد تجمعات خالية من القوة الفعلية والانتخابات فضحت هذه المسألة

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حبشي لـ &quot;حوار المرحلة&quot;: حزب الله هو من يمسك بالقرار الفعلي ومن يدير اللعبة في كل الفريق الاخر وما عداه هم مجرد تجمعات خالية من القوة الفعلية والانتخابات فضحت هذه المسألة
Lebanon News
 
 
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