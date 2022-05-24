حبشي لـ "حوار المرحلة": حزب الله هو من يمسك بالقرار الفعلي ومن يدير اللعبة في كل الفريق الاخر وما عداه هم مجرد تجمعات خالية من القوة الفعلية والانتخابات فضحت هذه المسألة