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24 أيار 2022 - 15:24
24/05/2022 15:24:06
حبشي لـ "حوار المرحلة": التوازن سلبي في البرلمان لان اي فريق يمكنه ان يعطل وأقول للشيخ نعيم قاسم علينا أن نقرأ مزاج ورأي الشعب اللبناني الذي يريد السيادة ومحو الفساد
حبشي لـ "حوار المرحلة": التوازن سلبي في البرلمان لان اي فريق يمكنه ان يعطل وأقول للشيخ نعيم قاسم علينا أن نقرأ مزاج ورأي الشعب اللبناني الذي يريد السيادة ومحو الفساد
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