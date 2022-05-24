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24 أيار 2022 - 15:24
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حبشي لـ "حوار المرحلة": التوازن سلبي في البرلمان لان اي فريق يمكنه ان يعطل وأقول للشيخ نعيم قاسم علينا أن نقرأ مزاج ورأي الشعب اللبناني الذي يريد السيادة ومحو الفساد

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حبشي لـ &quot;حوار المرحلة&quot;: التوازن سلبي في البرلمان لان اي فريق يمكنه ان يعطل وأقول للشيخ نعيم قاسم علينا أن نقرأ مزاج ورأي الشعب اللبناني الذي يريد السيادة ومحو الفساد
Lebanon News
 
 
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