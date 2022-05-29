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29 أيار 2022 - 13:59
29/05/2022 13:59:21
التحكم المروري: جريحان نتيجة تصادم بين سيارتين على طريق عام رياق قرب مستشفى العبد الله
التحكم المروري: جريحان نتيجة تصادم بين سيارتين على طريق عام رياق قرب مستشفى العبد الله
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LBCI News Lebanon
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