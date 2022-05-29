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29 أيار 2022 - 14:03
29/05/2022 14:03:11
أ.ف.ب: زيلينسكي يعلن إقالة رئيس الأجهزة الأمنية في خاركيف لأنه "لا يعمل من أجل الدفاع عن المدينة"
أ.ف.ب: زيلينسكي يعلن إقالة رئيس الأجهزة الأمنية في خاركيف لأنه "لا يعمل من أجل الدفاع عن المدينة"
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LBCI News Lebanon
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