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29 أيار 2022 - 14:38
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بوصعب لـ"صوت الناس": من الطبيعيّ أن يزور كل شخص يريد الترشّح لمنصب رئيس المجلس النيابي الرئيس بري وأنا أتواصل مع الجميع من كلّ الكتل حتى الذين لا يريدون التصويت لي وسأزور بعضهم

بوصعب لـ"صوت الناس": من الطبيعيّ أن يزور كل شخص يريد الترشّح لمنصب رئيس المجلس النيابي الرئيس بري وأنا أتواصل مع الجميع من كلّ الكتل حتى الذين لا يريدون التصويت لي وسأزور بعضهم Lebanon, news ,lbci ,أخبار الناس,quot,بوصعب,
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بوصعب لـ&quot;صوت الناس&quot;: من الطبيعيّ أن يزور كل شخص يريد الترشّح لمنصب رئيس المجلس النيابي الرئيس بري وأنا أتواصل مع الجميع من كلّ الكتل حتى الذين لا يريدون التصويت لي وسأزور بعضهم
Lebanon News
 
 
 
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