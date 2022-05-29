بوصعب لـ"صوت الناس": من الطبيعيّ أن يزور كل شخص يريد الترشّح لمنصب رئيس المجلس النيابي الرئيس بري وأنا أتواصل مع الجميع من كلّ الكتل حتى الذين لا يريدون التصويت لي وسأزور بعضهم