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29 أيار 2022 - 14:40
29/05/2022 14:40:09
الياس بو صعب لـ"صوت الناس": علاقتي مع الرئيس بري لم تنقطع يوما بالرغم من الاختلافات بالسياسة والتعاطي مع بري فيه الكثير من الاحترام بالرغم من الاختلاف في وجهات النظر في الكثير من الأمور
الياس بو صعب لـ"صوت الناس": علاقتي مع الرئيس بري لم تنقطع يوما بالرغم من الاختلافات بالسياسة والتعاطي مع بري فيه الكثير من الاحترام بالرغم من الاختلاف في وجهات النظر في الكثير من الأمور
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