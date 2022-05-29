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29 أيار 2022 - 14:40
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الياس بو صعب لـ"صوت الناس": علاقتي مع الرئيس بري لم تنقطع يوما بالرغم من الاختلافات بالسياسة والتعاطي مع بري فيه الكثير من الاحترام بالرغم من الاختلاف في وجهات النظر في الكثير من الأمور

الياس بو صعب لـ"صوت الناس": علاقتي مع الرئيس بري لم تنقطع يوما بالرغم من الاختلافات بالسياسة والتعاطي مع بري فيه الكثير من الاحترام بالرغم من الاختلاف في وجهات النظر في الكثير من الأمور Lebanon, news ,lbci ,أخبار quot,الياس,
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الياس بو صعب لـ&quot;صوت الناس&quot;: علاقتي مع الرئيس بري لم تنقطع يوما بالرغم من الاختلافات بالسياسة والتعاطي مع بري فيه الكثير من الاحترام بالرغم من الاختلاف في وجهات النظر في الكثير من الأمور
Lebanon News
 
 
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