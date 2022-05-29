الياس بو صعب لـ"صوت الناس": علاقتي مع الرئيس بري لم تنقطع يوما بالرغم من الاختلافات بالسياسة والتعاطي مع بري فيه الكثير من الاحترام بالرغم من الاختلاف في وجهات النظر في الكثير من الأمور