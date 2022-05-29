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29 أيار 2022 - 14:43
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بوصعب لـ"صوت الناس": غدا التقي النواب طوني فرنجية فريد الخازن وويليام طوق واتابع زياراتي واتصالاتي شملت 90 % من الكتل حتّى التي لن تصوت لي

بوصعب لـ"صوت الناس": غدا التقي النواب طوني فرنجية فريد الخازن وويليام طوق واتابع زياراتي واتصالاتي شملت 90 % من الكتل حتّى التي لن تصوت لي Lebanon, news ,lbci ,أخبار الناس,quot,بوصعب,
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بوصعب لـ&quot;صوت الناس&quot;: غدا التقي النواب طوني فرنجية فريد الخازن وويليام طوق واتابع زياراتي واتصالاتي شملت 90 % من الكتل حتّى التي لن تصوت لي
Lebanon News
 
 
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