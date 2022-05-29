آخر الأخبار
29 أيار 2022 - 14:43
Back

الياس بو صعب لـ"صوت الناس": لم يحصل أي طلب لزيارة حزب الله وعندما زرت الرئيس بري أدركت أن الكتلتين ستكونان متوافقتين وهذا لا يعني أن حزب الله لن يصوت لي

الياس بو صعب لـ"صوت الناس": لم يحصل أي طلب لزيارة حزب الله وعندما زرت الرئيس بري أدركت أن الكتلتين ستكونان متوافقتين وهذا لا يعني أن حزب الله لن يصوت لي Lebanon, news ,lbci ,أخبار quot,الياس,
episodes
الياس بو صعب لـ&quot;صوت الناس&quot;: لم يحصل أي طلب لزيارة حزب الله وعندما زرت الرئيس بري أدركت أن الكتلتين ستكونان متوافقتين وهذا لا يعني أن حزب الله لن يصوت لي
Lebanon News
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

الإعلان
إقرأ أيضاً