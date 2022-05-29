الياس بو صعب لـ"صوت الناس": لم يحصل أي طلب لزيارة حزب الله وعندما زرت الرئيس بري أدركت أن الكتلتين ستكونان متوافقتين وهذا لا يعني أن حزب الله لن يصوت لي