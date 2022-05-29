آخر الأخبار
29 أيار 2022 - 14:43
29/05/2022 14:43:48
الياس بو صعب لـ"صوت الناس": لم يحصل أي طلب لزيارة حزب الله وعندما زرت الرئيس بري أدركت أن الكتلتين ستكونان متوافقتين وهذا لا يعني أن حزب الله لن يصوت لي
الياس بو صعب لـ"صوت الناس": لم يحصل أي طلب لزيارة حزب الله وعندما زرت الرئيس بري أدركت أن الكتلتين ستكونان متوافقتين وهذا لا يعني أن حزب الله لن يصوت لي
Lebanon, news ,lbci ,أخبار quot,الياس,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً