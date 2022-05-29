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29 أيار 2022 - 14:51
29/05/2022 14:51:35
الياس بو صعب لـ"صوت الناس": أريد أن تحكم الناس على أدائي كالياس بوصعب وانا عملت مع الرئيس بري عندما كنت في حكومتين وهو يدرك طريقة عملي ولدي وجهة نظر أناقش فيها بأغلب الأحيان وهذا لا يعني أنني سأنفذ كل ما يريده الرئيس بري
الياس بو صعب لـ"صوت الناس": أريد أن تحكم الناس على أدائي كالياس بوصعب وانا عملت مع الرئيس بري عندما كنت في حكومتين وهو يدرك طريقة عملي ولدي وجهة نظر أناقش فيها بأغلب الأحيان وهذا لا يعني أنني سأنفذ كل ما يريده الرئيس بري
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