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29 أيار 2022 - 15:12
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نقولا نحاس لـ"صوت الناس": خطة التعافي والنهوض وضعت القواعد الاساسية للنهوض والمشكلة هي مشكلة ثقة بالقطاع المصرفي والاقتصاد اللبناني والموضوع الاساسي هو بناء القواعد الاساسية للانطلاق باتجاه استعادة الثقة

نقولا نحاس لـ"صوت الناس": خطة التعافي والنهوض وضعت القواعد الاساسية للنهوض والمشكلة هي مشكلة ثقة بالقطاع المصرفي والاقتصاد اللبناني والموضوع الاساسي هو بناء القواعد الاساسية للانطلاق باتجاه استعادة الثقة Lebanon, news ,lbci ,أخبار quot,نحاس,نقولا,
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نقولا نحاس لـ&quot;صوت الناس&quot;: خطة التعافي والنهوض وضعت القواعد الاساسية للنهوض والمشكلة هي مشكلة ثقة بالقطاع المصرفي والاقتصاد اللبناني والموضوع الاساسي هو بناء القواعد الاساسية للانطلاق باتجاه استعادة الثقة
Lebanon News
 
 
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