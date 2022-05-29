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29 أيار 2022 - 15:12
29/05/2022 15:12:39
نقولا نحاس لـ"صوت الناس": خطة التعافي والنهوض وضعت القواعد الاساسية للنهوض والمشكلة هي مشكلة ثقة بالقطاع المصرفي والاقتصاد اللبناني والموضوع الاساسي هو بناء القواعد الاساسية للانطلاق باتجاه استعادة الثقة
نقولا نحاس لـ"صوت الناس": خطة التعافي والنهوض وضعت القواعد الاساسية للنهوض والمشكلة هي مشكلة ثقة بالقطاع المصرفي والاقتصاد اللبناني والموضوع الاساسي هو بناء القواعد الاساسية للانطلاق باتجاه استعادة الثقة
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