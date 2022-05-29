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29 أيار 2022 - 15:31
29/05/2022 15:31:09
محامي جمعية المصارف أكرم عازوري لـ"صوت الناس": لا يمكن اعتبار المصرف الذي أودع أمواله للسلطة الخاضع لها اي المركزي أنه أخطأ اذ أن لا مكان أكثر امانا من المركزي
محامي جمعية المصارف أكرم عازوري لـ"صوت الناس": لا يمكن اعتبار المصرف الذي أودع أمواله للسلطة الخاضع لها اي المركزي أنه أخطأ اذ أن لا مكان أكثر امانا من المركزي
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LBCI News Lebanon
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