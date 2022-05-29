محامي جمعية المصارف أكرم عازوري لـ"صوت الناس": لا يمكن اعتبار المصرف الذي أودع أمواله للسلطة الخاضع لها اي المركزي أنه أخطأ اذ أن لا مكان أكثر امانا من المركزي