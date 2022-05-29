آخر الأخبار
29 أيار 2022 - 15:31
Back

محامي جمعية المصارف أكرم عازوري لـ"صوت الناس": لا يمكن اعتبار المصرف الذي أودع أمواله للسلطة الخاضع لها اي المركزي أنه أخطأ اذ أن لا مكان أكثر امانا من المركزي

محامي جمعية المصارف أكرم عازوري لـ"صوت الناس": لا يمكن اعتبار المصرف الذي أودع أمواله للسلطة الخاضع لها اي المركزي أنه أخطأ اذ أن لا مكان أكثر امانا من المركزي Lebanon, news ,lbci ,أخبار عازوري,أكرم,المصارف,جمعية,محامي,
episodes
محامي جمعية المصارف أكرم عازوري لـ&quot;صوت الناس&quot;: لا يمكن اعتبار المصرف الذي أودع أمواله للسلطة الخاضع لها اي المركزي أنه أخطأ اذ أن لا مكان أكثر امانا من المركزي
Lebanon News
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

الإعلان
إقرأ أيضاً