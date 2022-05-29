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29 أيار 2022 - 15:36
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نقولا نحاس لـ"صوت الناس": خطة التعافي أقرت وما يذهب الى مجلس النواب هو القوانين المطلوبة

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نقولا نحاس لـ&quot;صوت الناس&quot;: خطة التعافي أقرت وما يذهب الى مجلس النواب هو القوانين المطلوبة
Lebanon News
 
 
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