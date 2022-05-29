آخر الأخبار
29 أيار 2022 - 16:10
29/05/2022 16:10:47
نقولا نحاس لـ"صوت الناس": توحيد سعر الصرف يؤسس للمرحلة المقبلة ولكن يحتاج الى دراسة دقيقة
نقولا نحاس لـ"صوت الناس": توحيد سعر الصرف يؤسس للمرحلة المقبلة ولكن يحتاج الى دراسة دقيقة
Lebanon, news ,lbci ,أخبار quot,نحاس,نقولا,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً