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29 أيار 2022 - 16:10
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نقولا نحاس لـ"صوت الناس": توحيد سعر الصرف يؤسس للمرحلة المقبلة ولكن يحتاج الى دراسة دقيقة

نقولا نحاس لـ"صوت الناس": توحيد سعر الصرف يؤسس للمرحلة المقبلة ولكن يحتاج الى دراسة دقيقة Lebanon, news ,lbci ,أخبار quot,نحاس,نقولا,
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نقولا نحاس لـ&quot;صوت الناس&quot;: توحيد سعر الصرف يؤسس للمرحلة المقبلة ولكن يحتاج الى دراسة دقيقة
Lebanon News
 
 
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