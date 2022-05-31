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31 أيار 2022 - 04:07
31/05/2022 04:07:48
التحكم المروري: نذكر بتحويل الطريق البحرية لتصبح وجهتها من بيروت باتجاه جونية إعتبارًا من الساعة 11:00
التحكم المروري: نذكر بتحويل الطريق البحرية لتصبح وجهتها من بيروت باتجاه جونية إعتبارًا من الساعة 11:00
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LBCI News Lebanon
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