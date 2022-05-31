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31 أيار 2022 - 04:07
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التحكم المروري: نذكر بتحويل الطريق البحرية لتصبح وجهتها من بيروت باتجاه جونية إعتبارًا من الساعة 11:00

التحكم المروري: نذكر بتحويل الطريق البحرية لتصبح وجهتها من بيروت باتجاه جونية إعتبارًا من الساعة 11:00 Lebanon, news ,lbci ,أخبار الطريق,بتحويل,نذكر,المروري,التحكم,
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التحكم المروري: نذكر بتحويل الطريق البحرية لتصبح وجهتها من بيروت باتجاه جونية إعتبارًا من الساعة 11:00
Lebanon News
 
 
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