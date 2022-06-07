آخر الأخبار
07 حزيران 2022 - 05:58
Back

بري يطلب من النواب محاولة التوافق على لجنة الإدارة والعدل وسليم عون يرد: "ما بدنا ننزع العرس الديمقراطي"

بري يطلب من النواب محاولة التوافق على لجنة الإدارة والعدل وسليم عون يرد: "ما بدنا ننزع العرس الديمقراطي" Lebanon, news ,lbci ,أخبار محاولة,النواب,يطلب,
episodes
بري يطلب من النواب محاولة التوافق على لجنة الإدارة والعدل وسليم عون يرد: &quot;ما بدنا ننزع العرس الديمقراطي&quot;
Lebanon News
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

الإعلان
إقرأ أيضاً