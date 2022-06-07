آخر الأخبار
07 حزيران 2022 - 05:58
07/06/2022 05:58:33
بري يطلب من النواب محاولة التوافق على لجنة الإدارة والعدل وسليم عون يرد: "ما بدنا ننزع العرس الديمقراطي"
بري يطلب من النواب محاولة التوافق على لجنة الإدارة والعدل وسليم عون يرد: "ما بدنا ننزع العرس الديمقراطي"
Lebanon, news ,lbci ,أخبار محاولة,النواب,يطلب,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً