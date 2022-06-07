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07 حزيران 2022 - 14:40
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النائب هادي أبو الحسن لـ"حوار المرحلة": نتيجة سوء الادارة وضعف القرار امر طبيعي ان نصل الى ما وصلنا اليه في ما يتعلق بحقل كاريش وهذا أغنى ملف يُدار بأرخص طريقة

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النائب هادي أبو الحسن لـ&quot;حوار المرحلة&quot;: نتيجة سوء الادارة وضعف القرار امر طبيعي ان نصل الى ما وصلنا اليه في ما يتعلق بحقل كاريش وهذا أغنى ملف يُدار بأرخص طريقة
Lebanon News
 
 
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