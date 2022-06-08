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08 حزيران 2022 - 04:48
08/06/2022 04:48:46
ميقاتي من المطار: العمل في المطار يسير بأفضل ما يكون ومطمئن الى الاجراءات ومستعدون لمعالجة اي خلل وأحيي الاجهزة الامنية التي تقوم بكامل واجباتها في ظل هذه الاوضاع المعيشية الصعبة
ميقاتي من المطار: العمل في المطار يسير بأفضل ما يكون ومطمئن الى الاجراءات ومستعدون لمعالجة اي خلل وأحيي الاجهزة الامنية التي تقوم بكامل واجباتها في ظل هذه الاوضاع المعيشية الصعبة
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LBCI News Lebanon
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