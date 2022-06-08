ميقاتي من المطار: العمل في المطار يسير بأفضل ما يكون ومطمئن الى الاجراءات ومستعدون لمعالجة اي خلل وأحيي الاجهزة الامنية التي تقوم بكامل واجباتها في ظل هذه الاوضاع المعيشية الصعبة