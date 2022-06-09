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09 حزيران 2022 - 07:19
09/06/2022 07:19:19
رئيس الجمهورية مستقبلاً سفراء دول الشمال (الدانمارك، النروج، فنلندا والسويد): ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية هو من صلب مسؤوليات رئيس الجمهورية ومعالجة الملف تنطلق من المحافظة على مصلحة لبنان وعلى حقوقه في مياهه وأرضه
رئيس الجمهورية مستقبلاً سفراء دول الشمال (الدانمارك، النروج، فنلندا والسويد): ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية هو من صلب مسؤوليات رئيس الجمهورية ومعالجة الملف تنطلق من المحافظة على مصلحة لبنان وعلى حقوقه في مياهه وأرضه
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