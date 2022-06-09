رئيس الجمهورية مستقبلاً سفراء دول الشمال (الدانمارك، النروج، فنلندا والسويد): ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية هو من صلب مسؤوليات رئيس الجمهورية ومعالجة الملف تنطلق من المحافظة على مصلحة لبنان وعلى حقوقه في مياهه وأرضه