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12 حزيران 2022 - 04:09
12/06/2022 04:09:54
مريضة بحاجة ماسة وطارئة الى وحدتي دم من فئة AB+ و5 وحدات دم من فئة A+ و2 بلاكيت من أي فئة كانت في مستشفى الجعيتاوي - الأشرفية.. للتبرع الرجاء الاتصال على: 03456768 أو 03352294
مريضة بحاجة ماسة وطارئة الى وحدتي دم من فئة AB+ و5 وحدات دم من فئة A+ و2 بلاكيت من أي فئة كانت في مستشفى الجعيتاوي - الأشرفية.. للتبرع الرجاء الاتصال على: 03456768 أو 03352294
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LBCI News Lebanon
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