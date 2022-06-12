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12 حزيران 2022 - 04:09
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مريضة بحاجة ماسة وطارئة الى وحدتي دم من فئة AB+ و5 وحدات دم من فئة A+ و2 بلاكيت من أي فئة كانت في مستشفى الجعيتاوي - الأشرفية.. للتبرع الرجاء الاتصال على: 03456768 أو 03352294

مريضة بحاجة ماسة وطارئة الى وحدتي دم من فئة AB+ و5 وحدات دم من فئة A+ و2 بلاكيت من أي فئة كانت في مستشفى الجعيتاوي - الأشرفية.. للتبرع الرجاء الاتصال على: 03456768 أو 03352294 Lebanon, news ,lbci ,أخبار وطارئة,ماسة,بحاجة,مريضة,
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مريضة بحاجة ماسة وطارئة الى وحدتي دم من فئة AB+ و5 وحدات دم من فئة A+ و2 بلاكيت من أي فئة كانت في مستشفى الجعيتاوي - الأشرفية.. للتبرع الرجاء الاتصال على: 03456768 أو 03352294
Lebanon News
 
 
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