مريضة بحاجة ماسة وطارئة الى وحدتي دم من فئة AB+ و5 وحدات دم من فئة A+ و2 بلاكيت من أي فئة كانت في مستشفى الجعيتاوي - الأشرفية.. للتبرع الرجاء الاتصال على: 03456768 أو 03352294