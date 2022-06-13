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13 حزيران 2022 - 04:54
13/06/2022 04:54:38
الرئيس عون أكد للمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا أن المسار الديمقراطي بعد الإنتخابات النيابية سيستمر مع الاستشارات النيابية ثم تشكيل حكومة جديدة
الرئيس عون أكد للمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا أن المسار الديمقراطي بعد الإنتخابات النيابية سيستمر مع الاستشارات النيابية ثم تشكيل حكومة جديدة
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