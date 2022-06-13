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13 حزيران 2022 - 04:54
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الرئيس عون أكد للمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا أن المسار الديمقراطي بعد الإنتخابات النيابية سيستمر مع الاستشارات النيابية ثم تشكيل حكومة جديدة

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الرئيس عون أكد للمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا أن المسار الديمقراطي بعد الإنتخابات النيابية سيستمر مع الاستشارات النيابية ثم تشكيل حكومة جديدة
Lebanon News
 
 
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