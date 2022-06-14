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14 حزيران 2022 - 05:13
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عون تمنى على هوكستين العودة سريعاً الى لبنان ومعه الجواب من الجانب الإسرائيلي وقد شكر هوكستين الرئيس عون على الجواب اللبناني واعداً بعرضه على الجانب الإسرائيلي في إطار الوساطة التي يقوم بها في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية

عون تمنى على هوكستين العودة سريعاً الى لبنان ومعه الجواب من الجانب الإسرائيلي وقد شكر هوكستين الرئيس عون على الجواب اللبناني واعداً بعرضه على الجانب الإسرائيلي في إطار الوساطة التي يقوم بها في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية Lebanon, news ,lbci ,أخبار العودة,هوكستين,تمنى,
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عون تمنى على هوكستين العودة سريعاً الى لبنان ومعه الجواب من الجانب الإسرائيلي وقد شكر هوكستين الرئيس عون على الجواب اللبناني واعداً بعرضه على الجانب الإسرائيلي في إطار الوساطة التي يقوم بها في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية
Lebanon News
 
 
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