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14 حزيران 2022 - 05:16
14/06/2022 05:16:34
أ.ف.ب: الأمم المتحدة تحتاج إلى 426 مليون دولار بشكل طارئ لتجنّب كارثة غذائية في جنوب السودان
أ.ف.ب: الأمم المتحدة تحتاج إلى 426 مليون دولار بشكل طارئ لتجنّب كارثة غذائية في جنوب السودان
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LBCI News Lebanon
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