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14 حزيران 2022 - 05:16
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أ.ف.ب: الأمم المتحدة تحتاج إلى 426 مليون دولار بشكل طارئ لتجنّب كارثة غذائية في جنوب السودان

أ.ف.ب: الأمم المتحدة تحتاج إلى 426 مليون دولار بشكل طارئ لتجنّب كارثة غذائية في جنوب السودان Lebanon, news ,lbci ,أخبار المتحدة,الأمم,
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أ.ف.ب: الأمم المتحدة تحتاج إلى 426 مليون دولار بشكل طارئ لتجنّب كارثة غذائية في جنوب السودان
Lebanon News
 
 
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