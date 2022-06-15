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15 حزيران 2022 - 06:21
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لجنة المال والموازنة قررت دعوة الحكومة بمن يمثلها لاجتماع استثنائي الاسبوع المقبل حول موازنة ٢٠٢٢ والتشريعات المتصلة بخطة التعافي

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لجنة المال والموازنة قررت دعوة الحكومة بمن يمثلها لاجتماع استثنائي الاسبوع المقبل حول موازنة ٢٠٢٢ والتشريعات المتصلة بخطة التعافي
Lebanon News
 
 
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