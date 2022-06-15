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15 حزيران 2022 - 06:21
15/06/2022 06:21:59
لجنة المال والموازنة قررت دعوة الحكومة بمن يمثلها لاجتماع استثنائي الاسبوع المقبل حول موازنة ٢٠٢٢ والتشريعات المتصلة بخطة التعافي
لجنة المال والموازنة قررت دعوة الحكومة بمن يمثلها لاجتماع استثنائي الاسبوع المقبل حول موازنة ٢٠٢٢ والتشريعات المتصلة بخطة التعافي
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LBCI News Lebanon
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