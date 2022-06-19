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19 حزيران 2022 - 14:41
19/06/2022 14:41:25
نعمة افرام لـ"صوت الناس": هناك أمل بأن نشكل كتلة نيابية صغيرة تضم 3 إلى 4 أشخاص للانضمام لاحقا إلى تكتل أكبر ومن المهم أن ينظم التغييريون انفسهم
نعمة افرام لـ"صوت الناس": هناك أمل بأن نشكل كتلة نيابية صغيرة تضم 3 إلى 4 أشخاص للانضمام لاحقا إلى تكتل أكبر ومن المهم أن ينظم التغييريون انفسهم
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LBCI News Lebanon
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