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21 حزيران 2022 - 14:58
21/06/2022 14:58:10
سلامة لـ"حوار المرحلة": المصرف المركزي مستقل عن الدولة ودفعنا ثمن المواجهة بوجه محاولات وضع اليد عليه والجهات واضحة للجميع
سلامة لـ"حوار المرحلة": المصرف المركزي مستقل عن الدولة ودفعنا ثمن المواجهة بوجه محاولات وضع اليد عليه والجهات واضحة للجميع
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LBCI News Lebanon
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