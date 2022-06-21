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21 حزيران 2022 - 14:58
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سلامة لـ"حوار المرحلة": المصرف المركزي مستقل عن الدولة ودفعنا ثمن المواجهة بوجه محاولات وضع اليد عليه والجهات واضحة للجميع

سلامة لـ"حوار المرحلة": المصرف المركزي مستقل عن الدولة ودفعنا ثمن المواجهة بوجه محاولات وضع اليد عليه والجهات واضحة للجميع Lebanon, news ,lbci ,أخبار المرحلة,حوار,quot,سلامة,
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سلامة لـ&quot;حوار المرحلة&quot;: المصرف المركزي مستقل عن الدولة ودفعنا ثمن المواجهة بوجه محاولات وضع اليد عليه والجهات واضحة للجميع
Lebanon News
 
 
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