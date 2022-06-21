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21 حزيران 2022 - 15:01
21/06/2022 15:01:38
سلامة لـ"حوار المرحلة": الاقتصاد لا يمكنه ان يستند فقط على تحاول المغتربين فنحن بحاجة الى قطاعات منتجة
سلامة لـ"حوار المرحلة": الاقتصاد لا يمكنه ان يستند فقط على تحاول المغتربين فنحن بحاجة الى قطاعات منتجة
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LBCI News Lebanon
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