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23 حزيران 2022 - 10:28
23/06/2022 10:28:34
ميقاتي: علينا التعاون مع مجلس النواب لاقرار المشاريع الاصلاحية المطلوبة قبل استكمال التفاوض مع صندوق النقد الذي هو المعبر الاساس للانقاذ
ميقاتي: علينا التعاون مع مجلس النواب لاقرار المشاريع الاصلاحية المطلوبة قبل استكمال التفاوض مع صندوق النقد الذي هو المعبر الاساس للانقاذ
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LBCI News Lebanon
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