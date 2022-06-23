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23 حزيران 2022 - 10:28
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ميقاتي: علينا التعاون مع مجلس النواب لاقرار المشاريع الاصلاحية المطلوبة قبل استكمال التفاوض مع صندوق النقد الذي هو المعبر الاساس للانقاذ

ميقاتي: علينا التعاون مع مجلس النواب لاقرار المشاريع الاصلاحية المطلوبة قبل استكمال التفاوض مع صندوق النقد الذي هو المعبر الاساس للانقاذ Lebanon, news ,lbci ,أخبار مجلس,التعاون,علينا,ميقاتي,
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ميقاتي: علينا التعاون مع مجلس النواب لاقرار المشاريع الاصلاحية المطلوبة قبل استكمال التفاوض مع صندوق النقد الذي هو المعبر الاساس للانقاذ
Lebanon News
 
 
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