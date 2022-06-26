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26 حزيران 2022 - 02:35
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الحكومة البريطانية: لندن وواشنطن وأوتاوا وطوكيو تمنع استيراد الذهب من روسيا

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الحكومة البريطانية: لندن وواشنطن وأوتاوا وطوكيو تمنع استيراد الذهب من روسيا
Lebanon News
 
 
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