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26 حزيران 2022 - 05:48
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الراعي: ننتظر من الرئيس المكلف تشكيل حكومة على مستوى الأحداث تشجع القوى الوطنية على المشاركة فيها وتعزز الشرعية والنزعة السيادية والاستقلالية في بلادنا وتجاه الخارج

الراعي: ننتظر من الرئيس المكلف تشكيل حكومة على مستوى الأحداث تشجع القوى الوطنية على المشاركة فيها وتعزز الشرعية والنزعة السيادية والاستقلالية في بلادنا وتجاه الخارج Lebanon, news ,lbci ,أخبار المكلف,الرئيس,ننتظر,الراعي,
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الراعي: ننتظر من الرئيس المكلف تشكيل حكومة على مستوى الأحداث تشجع القوى الوطنية على المشاركة فيها وتعزز الشرعية والنزعة السيادية والاستقلالية في بلادنا وتجاه الخارج
Lebanon News
 
 
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