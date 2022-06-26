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26 حزيران 2022 - 05:48
26/06/2022 05:48:12
الراعي: ننتظر من الرئيس المكلف تشكيل حكومة على مستوى الأحداث تشجع القوى الوطنية على المشاركة فيها وتعزز الشرعية والنزعة السيادية والاستقلالية في بلادنا وتجاه الخارج
الراعي: ننتظر من الرئيس المكلف تشكيل حكومة على مستوى الأحداث تشجع القوى الوطنية على المشاركة فيها وتعزز الشرعية والنزعة السيادية والاستقلالية في بلادنا وتجاه الخارج
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LBCI News Lebanon
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