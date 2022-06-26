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26 حزيران 2022 - 05:49
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الراعي: الأشهر الـ4 المتبقية من عمر العهد يجب أن تخصص لخفض نسبة الحقد والإنتقام والكيدية والمطاردات القضائية البوليسية والتخفيف من معاناة الناس وضبط الأوضاع الأمنية

الراعي: الأشهر الـ4 المتبقية من عمر العهد يجب أن تخصص لخفض نسبة الحقد والإنتقام والكيدية والمطاردات القضائية البوليسية والتخفيف من معاناة الناس وضبط الأوضاع الأمنية Lebanon, news ,lbci ,أخبار المتبقية,الراعي,
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الراعي: الأشهر الـ4 المتبقية من عمر العهد يجب أن تخصص لخفض نسبة الحقد والإنتقام والكيدية والمطاردات القضائية البوليسية والتخفيف من معاناة الناس وضبط الأوضاع الأمنية
Lebanon News
 
 
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