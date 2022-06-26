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26 حزيران 2022 - 06:09
26/06/2022 06:09:41
الحكومة البريطانية: جونسون وماكرون يعتبران أنه من الممكن "قلب مسار" الحرب في أوكرانيا
الحكومة البريطانية: جونسون وماكرون يعتبران أنه من الممكن "قلب مسار" الحرب في أوكرانيا
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LBCI News Lebanon
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