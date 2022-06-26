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26 حزيران 2022 - 06:09
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الحكومة البريطانية: جونسون وماكرون يعتبران أنه من الممكن "قلب مسار" الحرب في أوكرانيا

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الحكومة البريطانية: جونسون وماكرون يعتبران أنه من الممكن &quot;قلب مسار&quot; الحرب في أوكرانيا
Lebanon News
 
 
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