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26 حزيران 2022 - 06:10
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رئاسة الحكومة البريطانية: جونسون يحذّر ماكرون من "أي محاولة" للتوصل إلى "حلّ تفاوضي" الآن في أوكرانيا

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رئاسة الحكومة البريطانية: جونسون يحذّر ماكرون من &quot;أي محاولة&quot; للتوصل إلى &quot;حلّ تفاوضي&quot; الآن في أوكرانيا
Lebanon News
 
 
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