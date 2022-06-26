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26 حزيران 2022 - 14:37
26/06/2022 14:37:53
وائل أبو فاعور لـ"صوت الناس": بيننا والرئيس ميقاتي علاقة سياسية وثيقة ولكن هذه المرة الموقف ليس شخصيا من ميقاتي والمقاربة كانت جذرية خارج اللعبة السياسية التقليدية والذهاب الى خيار راديكالي
وائل أبو فاعور لـ"صوت الناس": بيننا والرئيس ميقاتي علاقة سياسية وثيقة ولكن هذه المرة الموقف ليس شخصيا من ميقاتي والمقاربة كانت جذرية خارج اللعبة السياسية التقليدية والذهاب الى خيار راديكالي
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