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26 حزيران 2022 - 14:37
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وائل أبو فاعور لـ"صوت الناس": بيننا والرئيس ميقاتي علاقة سياسية وثيقة ولكن هذه المرة الموقف ليس شخصيا من ميقاتي والمقاربة كانت جذرية خارج اللعبة السياسية التقليدية والذهاب الى خيار راديكالي

وائل أبو فاعور لـ"صوت الناس": بيننا والرئيس ميقاتي علاقة سياسية وثيقة ولكن هذه المرة الموقف ليس شخصيا من ميقاتي والمقاربة كانت جذرية خارج اللعبة السياسية التقليدية والذهاب الى خيار راديكالي Lebanon, news ,lbci ,أخبار quot,فاعور,وائل,
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وائل أبو فاعور لـ&quot;صوت الناس&quot;: بيننا والرئيس ميقاتي علاقة سياسية وثيقة ولكن هذه المرة الموقف ليس شخصيا من ميقاتي والمقاربة كانت جذرية خارج اللعبة السياسية التقليدية والذهاب الى خيار راديكالي
Lebanon News
 
 
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