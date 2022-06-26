أبو فاعور لـ"صوت الناس": القوات اللبنانية يائسة من امكانية موافقة الرئيس عون على حكومة قد تكون افضل من الحالية واعتبرت ان اي كان رئيس الحكومة لن يتمكن مع هذا العهد من وضع التشكيلة التي يريد