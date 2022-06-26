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26 حزيران 2022 - 14:49
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أبو فاعور لـ"صوت الناس": القوات اللبنانية يائسة من امكانية موافقة الرئيس عون على حكومة قد تكون افضل من الحالية واعتبرت ان اي كان رئيس الحكومة لن يتمكن مع هذا العهد من وضع التشكيلة التي يريد

أبو فاعور لـ"صوت الناس": القوات اللبنانية يائسة من امكانية موافقة الرئيس عون على حكومة قد تكون افضل من الحالية واعتبرت ان اي كان رئيس الحكومة لن يتمكن مع هذا العهد من وضع التشكيلة التي يريد Lebanon, news ,lbci ,أخبار quot,فاعور,
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أبو فاعور لـ&quot;صوت الناس&quot;: القوات اللبنانية يائسة من امكانية موافقة الرئيس عون على حكومة قد تكون افضل من الحالية واعتبرت ان اي كان رئيس الحكومة لن يتمكن مع هذا العهد من وضع التشكيلة التي يريد
Lebanon News
 
 
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