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26 حزيران 2022 - 15:50
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أسامة سعد لـ"صوت الناس": نحن في مرحلة دقيقة وخطيرة وعلى الجميع ان يقدم تنازلات ولا حلّ الا بانتقال سلمي وآمن ونريد حكومة تجري الانتقال بصلاحيات تشمل الجانب الاقتصادي والمالي والاجتماعي عبر شبكة امان اجتماعي لأن الناس لم تعد قادرة على التحمل

أسامة سعد لـ"صوت الناس": نحن في مرحلة دقيقة وخطيرة وعلى الجميع ان يقدم تنازلات ولا حلّ الا بانتقال سلمي وآمن ونريد حكومة تجري الانتقال بصلاحيات تشمل الجانب الاقتصادي والمالي والاجتماعي عبر شبكة امان اجتماعي لأن الناس لم تعد قادرة على التحمل Lebanon, news ,lbci ,أخبار quot,أسامة,
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أسامة سعد لـ&quot;صوت الناس&quot;: نحن في مرحلة دقيقة وخطيرة وعلى الجميع ان يقدم تنازلات ولا حلّ الا بانتقال سلمي وآمن ونريد حكومة تجري الانتقال بصلاحيات تشمل الجانب الاقتصادي والمالي والاجتماعي عبر شبكة امان اجتماعي لأن الناس لم تعد قادرة على التحمل
Lebanon News
 
 
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