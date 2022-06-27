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27 حزيران 2022 - 04:08
27/06/2022 04:08:01
مسؤول أميركي كبير: مجموعة السبع ستشدد العقوبات على الاقتصاد الروسي لا سيما صناعات الدفاع
مسؤول أميركي كبير: مجموعة السبع ستشدد العقوبات على الاقتصاد الروسي لا سيما صناعات الدفاع
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LBCI News Lebanon
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