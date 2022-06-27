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27 حزيران 2022 - 04:08
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مسؤول أميركي كبير: مجموعة السبع ستشدد العقوبات على الاقتصاد الروسي لا سيما صناعات الدفاع

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مسؤول أميركي كبير: مجموعة السبع ستشدد العقوبات على الاقتصاد الروسي لا سيما صناعات الدفاع
Lebanon News
 
 
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