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27 حزيران 2022 - 07:14
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بو صعب بعد لقائه ميقاتي: نعمل على حل لكيفية تسهيل عودة النازحين وقد تكون عبر مراكز تخلق على الحدود

بو صعب بعد لقائه ميقاتي: نعمل على حل لكيفية تسهيل عودة النازحين وقد تكون عبر مراكز تخلق على الحدود Lebanon, news ,lbci ,أخبار ميقاتي,لقائه,
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بو صعب بعد لقائه ميقاتي: نعمل على حل لكيفية تسهيل عودة النازحين وقد تكون عبر مراكز تخلق على الحدود
Lebanon News
 
 
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