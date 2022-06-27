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27 حزيران 2022 - 07:14
27/06/2022 07:14:22
بو صعب بعد لقائه ميقاتي: نعمل على حل لكيفية تسهيل عودة النازحين وقد تكون عبر مراكز تخلق على الحدود
بو صعب بعد لقائه ميقاتي: نعمل على حل لكيفية تسهيل عودة النازحين وقد تكون عبر مراكز تخلق على الحدود
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LBCI News Lebanon
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