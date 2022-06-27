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27 حزيران 2022 - 07:26
27/06/2022 07:26:23
مريضة في مستشفى مار يوسف - الدورة بحاجة إلى ثلاث وحدات دم من فئة A-... للتبرع، الإتصال على: 03357410
مريضة في مستشفى مار يوسف - الدورة بحاجة إلى ثلاث وحدات دم من فئة A-... للتبرع، الإتصال على: 03357410
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LBCI News Lebanon
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