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27 حزيران 2022 - 08:04
27/06/2022 08:04:21
كتلة الجمهورية القوية بعد لقائها ميقاتي: ليس هناك من وزارات مخصصة لأحزاب أم طوائف أم مذاهب بل هي موجودة لأصحاب الاختصاص ونريد حكومة تستعيد قرار الدولة لاستعادة علاقاتنا مع المجتمع العربي والدولي
كتلة الجمهورية القوية بعد لقائها ميقاتي: ليس هناك من وزارات مخصصة لأحزاب أم طوائف أم مذاهب بل هي موجودة لأصحاب الاختصاص ونريد حكومة تستعيد قرار الدولة لاستعادة علاقاتنا مع المجتمع العربي والدولي
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LBCI News Lebanon
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