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27 حزيران 2022 - 08:04
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كتلة الجمهورية القوية بعد لقائها ميقاتي: ليس هناك من وزارات مخصصة لأحزاب أم طوائف أم مذاهب بل هي موجودة لأصحاب الاختصاص ونريد حكومة تستعيد قرار الدولة لاستعادة علاقاتنا مع المجتمع العربي والدولي

كتلة الجمهورية القوية بعد لقائها ميقاتي: ليس هناك من وزارات مخصصة لأحزاب أم طوائف أم مذاهب بل هي موجودة لأصحاب الاختصاص ونريد حكومة تستعيد قرار الدولة لاستعادة علاقاتنا مع المجتمع العربي والدولي Lebanon, news ,lbci ,أخبار لقائها,القوية,الجمهورية,كتلة,
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كتلة الجمهورية القوية بعد لقائها ميقاتي: ليس هناك من وزارات مخصصة لأحزاب أم طوائف أم مذاهب بل هي موجودة لأصحاب الاختصاص ونريد حكومة تستعيد قرار الدولة لاستعادة علاقاتنا مع المجتمع العربي والدولي
Lebanon News
 
 
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