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27 حزيران 2022 - 08:25
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الوفاء للمقاومة بعد لقائه ميقاتي: لا يستطيع أي طرف أن يفترض ان لديه حلولا سحرية خاصة ان طامعي الازمة في الخارج يجدون من يتناغم معهم بالداخل

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الوفاء للمقاومة بعد لقائه ميقاتي: لا يستطيع أي طرف أن يفترض ان لديه حلولا سحرية خاصة ان طامعي الازمة في الخارج يجدون من يتناغم معهم بالداخل
Lebanon News
 
 
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