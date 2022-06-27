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27 حزيران 2022 - 10:32
27/06/2022 10:32:57
سامي الجميّل: تحلّل الدولة لا ينتظر 4 أشهر التي يُراهن عليها البعض بعد انتخابات رئيس الجمهورية وعدم تسمية رئيس للحكومة اغتيال للشعب اللبناني
سامي الجميّل: تحلّل الدولة لا ينتظر 4 أشهر التي يُراهن عليها البعض بعد انتخابات رئيس الجمهورية وعدم تسمية رئيس للحكومة اغتيال للشعب اللبناني
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LBCI News Lebanon
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