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27 حزيران 2022 - 10:38
27/06/2022 10:38:36
كتلة شمال المواجهة بعد لقاء ميقاتي: الاستمرار بحكومات الوحدة الوطنية ما هو الا استمرار للشلل والزبائنية وطريقة تشكيل الحكومة هي استمرار للمسار الذي أوصانا الى هذه الحالة في البلد ونريد مقاربة تغيير جذرية
كتلة شمال المواجهة بعد لقاء ميقاتي: الاستمرار بحكومات الوحدة الوطنية ما هو الا استمرار للشلل والزبائنية وطريقة تشكيل الحكومة هي استمرار للمسار الذي أوصانا الى هذه الحالة في البلد ونريد مقاربة تغيير جذرية
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LBCI News Lebanon
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