كتلة شمال المواجهة بعد لقاء ميقاتي: الاستمرار بحكومات الوحدة الوطنية ما هو الا استمرار للشلل والزبائنية وطريقة تشكيل الحكومة هي استمرار للمسار الذي أوصانا الى هذه الحالة في البلد ونريد مقاربة تغيير جذرية