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27 حزيران 2022 - 10:39
27/06/2022 10:39:15
ميشال معوض: شاركنا بالاستشارات ونحن لم نسم ميقاتي لان الطريقة التي يتم فيها تشكيل الحكومات لن تأتي بالحلول المطلوبة وابلغت موقفي للرئيس ميقاتي بالاسس التي يجب ان ترتكز اليها اي حكومة انقاذية
ميشال معوض: شاركنا بالاستشارات ونحن لم نسم ميقاتي لان الطريقة التي يتم فيها تشكيل الحكومات لن تأتي بالحلول المطلوبة وابلغت موقفي للرئيس ميقاتي بالاسس التي يجب ان ترتكز اليها اي حكومة انقاذية
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