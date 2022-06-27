ميشال معوض: شاركنا بالاستشارات ونحن لم نسم ميقاتي لان الطريقة التي يتم فيها تشكيل الحكومات لن تأتي بالحلول المطلوبة وابلغت موقفي للرئيس ميقاتي بالاسس التي يجب ان ترتكز اليها اي حكومة انقاذية