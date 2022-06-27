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27 حزيران 2022 - 10:52
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غسان سكاف: يجب أن نباشر سريعاً بتشكيل الحكومة وألا تأخذ أكثر من أسبوع ونأمل ألا نصل إلى حكومة إدارة الفراغ

غسان سكاف: يجب أن نباشر سريعاً بتشكيل الحكومة وألا تأخذ أكثر من أسبوع ونأمل ألا نصل إلى حكومة إدارة الفراغ Lebanon, news ,lbci ,أخبار نباشر,سكاف,غسان,
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غسان سكاف: يجب أن نباشر سريعاً بتشكيل الحكومة وألا تأخذ أكثر من أسبوع ونأمل ألا نصل إلى حكومة إدارة الفراغ
Lebanon News
 
 
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