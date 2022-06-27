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27 حزيران 2022 - 10:52
27/06/2022 10:52:10
غسان سكاف: يجب أن نباشر سريعاً بتشكيل الحكومة وألا تأخذ أكثر من أسبوع ونأمل ألا نصل إلى حكومة إدارة الفراغ
غسان سكاف: يجب أن نباشر سريعاً بتشكيل الحكومة وألا تأخذ أكثر من أسبوع ونأمل ألا نصل إلى حكومة إدارة الفراغ
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LBCI News Lebanon
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