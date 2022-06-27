كتلة جمعية المشاريع: نُقدّر ان عمر الحكومة قصير ولكن بإمكانها العمل اذا ابتعدنا عن العراقيل واضاعة الفرص وامامها مهامات منها المضي قدما للتنقيب عن النفط والغاز وهي فرصة انقاذية وطلبنا من ميقاتي الاسراع في تشكيل الحكومة لوقف الانهيار فالشعب يختنق