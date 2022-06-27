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27 حزيران 2022 - 11:29
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عماد الحوت: تمنينا على ميقاتي تشكيل حكومة مهمّة والا تكون حكومة محاصصة سياسية بل حكومة مؤلفة من خبرات وكفاءات وتمنيت عليه ان تأخذ بيروت حصّتها من الاهتمام والتشكيل

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عماد الحوت: تمنينا على ميقاتي تشكيل حكومة مهمّة والا تكون حكومة محاصصة سياسية بل حكومة مؤلفة من خبرات وكفاءات وتمنيت عليه ان تأخذ بيروت حصّتها من الاهتمام والتشكيل
Lebanon News
 
 
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