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27 حزيران 2022 - 16:13
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أ.ف.ب: اجتماع لمجلس الأمن الدولي الثلاثاء بطلب من أوكرانيا بشأن عمليات القصف الروسية الأخيرة

أ.ف.ب: اجتماع لمجلس الأمن الدولي الثلاثاء بطلب من أوكرانيا بشأن عمليات القصف الروسية الأخيرة Lebanon, news ,lbci ,أخبار لمجلس,اجتماع,
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أ.ف.ب: اجتماع لمجلس الأمن الدولي الثلاثاء بطلب من أوكرانيا بشأن عمليات القصف الروسية الأخيرة
Lebanon News
 
 
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