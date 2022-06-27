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27 حزيران 2022 - 16:13
27/06/2022 16:13:28
أ.ف.ب: اجتماع لمجلس الأمن الدولي الثلاثاء بطلب من أوكرانيا بشأن عمليات القصف الروسية الأخيرة
أ.ف.ب: اجتماع لمجلس الأمن الدولي الثلاثاء بطلب من أوكرانيا بشأن عمليات القصف الروسية الأخيرة
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LBCI News Lebanon
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